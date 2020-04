Paolo Rossi:” Il Barcellona per il Napoli? Come il Brasile per noi!”

Paolo Rossi ha rilasciato un’intervista al Mattino di oggi. In questo stralcio ricorda la vittoria dell’Italia sul Brasile nel 1982 Vittoria che potrebbe essere beneaugurante per il Napoli nel caso in cui si giocasse la sfida al Nou Camp contro il Barcellona nel ritorno di Champions League.

“Il Napoli ripartirà dal ritorno degli ottavi contro il Barcellona, unamissione impossibile o ci sono spiragli di qualificazione per gli azzurri? «Il Barcellona è una delle migliori squadre europee in assoluto, ha grandi campioni a cominciare daMessi ed è tra le favorite per vincere la Champions League. Sarà durissimama non impossibile, nel calcio nulla è impossibile come non lo fu per noi quando ai Mondiali del 1982 battemmo il Brasile.Magari una situazione diversa potrebbe avvantaggiare il Napoli ad adattarsi più velocemente: a suo favore potrebbe giocare il fattore sorpresa e poi in Europa ha sempre disputato grandi partite, non dimentichiamo che è riuscito a battere per due volte il Liverpool».