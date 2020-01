Palmeri: “Napoli forte su Politano, la Roma non ha competitività economica”

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul mercato e la sfida di ieri tra Napoli e Lazio:

“Il Napoli resta forte su Politano. La Roma non ha dato spiragli sul prendere Politano offrendo del cash, dubito che possa alzarsi un’asta, la Roma al momento non ha questa competitività economica per scrivere un meno 20 mln sul bilancio. Ieri il Napoli è stato una squadra, non è stata una somma di singoli. Una squadra come Lazio è bella da vedere ma pratica un calcio 3-5-2 con ripartenze e se riesci a partire segnando al secondo minuto già puoi impostare la partita in una certa maniera. Napoli-Fiorentina è stato uno spettacolo bislacco, nelle ultime uscite con Lazio ed Inter, quello che ha fregato il Napoli è stato la fase difensiva”.

