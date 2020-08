Paganini:” Ecco le ultime su Milik alla Juve”

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato azzurro: “Osimhen, è un calciatore che il Napoli e in particolare Giuntoli seguiva da tempo. E’ un giocatore giovane, di prospettiva. E’ stato forse l’investimento più importante della gestione De Laurentiis, ma teniamo presente che essendo un ragazzo classe 98 potrà ancora crescere. Per il resto il mercato del club di De Laurentiis è molto legato anche al discorso delle cessioni, come ad esempio quella di Milik. Intanto il Napoli ha piazzato il primo colpo ed ora con calma proverà a piazzare in uscita i giocatori che hanno richieste“.

Milik alla Juve solo con Sarri? “Certamente con la conferma di Maurizio Sarri l’obiettivo numero uno in attacco bianconero sarà il polacco. Altrimenti la Juventus virerà su altri obiettivi, come ad esempio Duvàn Zapata. Da quello che so, la Juve è da molto tempo su Milik, il centravanti vuole andare a Torino ed ha rifiutato altre destinazioni, ma questa operazione è in stand by fino a dopo la gara con il Lione“.