 Padalino:” Renderemo i tifosi orgogliosi della Juve Stabia “

Giornata di presentazioni in casa Juve Stabia dove il tecnico Pasquale Padalino ha svolto la sua prima conferenza da tesserato gialloblu: “Ringrazio la società per le belle parole e soprattutto per la fiducia riposta nei miei confronti, avendomi affidato la responsabilità di una ripartenza dopo una dolorosa retrocessione. Quando sono stato contattato dal ds Ghinassi ci siamo poi incontrati in Toscana, e lì mi è riuscito a trasmettere un grande entusiasmo, elemento che quando scatta non ti consente di dire di no. C’è voglia di far rinascere l’entusiasmo di una piazza scottata da una retrocessione inaspettata, e dovremo farlo con i fatti e non a parole. Il tempo è oggettivamente poco ma sono contento di poter partire al fianco della Juve Stabia dal principio della stagione, cosa che ritengo comunque un vantaggio rispetto a subentrare in corso d’opera, come accaduto nella mia seconda parentesi al Foggia. Non esiste un traguardo prestabilito. Vogliamo sicuramente disputare un campionato dignitoso e all’altezza di una piazza come Castellammare, che non ha niente da invidiare ad altre ambiziose realtà che andremo ad affrontare nel prossimo campionato di Serie C. Se ho già valutato la rosa attuale? Si partirà quasi da zero ma nel tecnico lascio la parola al ds; sicuramente abbiamo tracciato delle linee guida nella composizione dell’organico, con una squadra che dovrà rispettare le nostre idee di calcio ma senza vincolarci ad un singolo sistema di gioco. Campionato che potrà essere stimolante per la caratura degli avversari? Non mi piace ragionare così; lo stimolo parte da noi stessi, e dal fatto che indossiamo la maglia della Juve Stabia. Possibile assenza dei tifosi causa Covid-19? Sarebbe un aspetto negativo perché qui il tifo può fare la differenza“, le parole riprese da restodelcalcio.com.