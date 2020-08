Ospina:” Speriamo di andare avanti in Champions League”

Mi piacerebbe sapere cosa è cambiato dal mese di marzo fino al mese di Agosto in rapporto anche al Barcellona?

Io credo che la squadra è cresciuto sia nel campionato italiano e in campo internazionale Il mister ed il suo staff hanno chiaramente messo in risalto la qualità e i giocatori che ha il Napoli e speriamo che il possiamo sfruttare questa opportunità di andare avanti in Champions visto che c’è l’opportunità di andare avanti.