Ospina: “Possiamo avere un grande futuro. Barcellona? E’ una partita importantissima, ma…”

David Ospina ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco una parte dell’intervista dove parla della Juve, del futuro e dell’amico Cuadrado:

Barcellona, risultati scritti non esistono.

“E’ una partita importantissima, ma prima di quella dobbiamo pensare alle partite del campionato, abbiamo tempo per preparare questa grande partita”.

Ora la Juve. Ogni partita è uguale?

“Ci sono giocatori di altissimo livello, si può studiare ma il giorno della partita poi magari fai un’altra cosa. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro gioco, fare questa partita con la voglia e la qualità che abbiamo. I tifosi ci tengono molto? La Juve è una squadra fortissima, noi vogliamo uscire da questa situazione, nelle ultime 3-4 partite abbiamo dimostrato che vogliamo uscirne”.

Dopo martedì siete più tranquilli?

“Dopo una vittoria è più facile fare le cose. Dobbiamo continuare per questa strada e fare le cose bene”.

Che futuro può avere questo gruppo?

“Grande futuro, ci sono giocatori giovani che possono continuare a crescere. Per Napoli è importante continuare questa strada con questi giocatori. Aspettiamo di finire benissimo la stagione e dopo aspettiamo di capire cosa vuole fare la società. Ora dobbiamo essere concentrati su questo momento”.

Che rapporto hai con Cuadrado?

“Benissimo, è da un po’ che giochiamo insieme in nazionale, è un po’ come mio fratello, siamo tra i più vecchi della nazionale. Siamo sempre in contatto, gli auguro sempre il meglio per lui e la sua famiglia”

Ma domenica non gli consentirai di fare gol?

“Lui lo sa (ride, ndr). Aspettiamo domenica”.

