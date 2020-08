Ospina:” Partita che tutti vogliono giocare!”

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League, in programma per domani sera al Camp Nou: “Questa è una partita che tutti i giocatori vogliono giocare, l’abbiamo preparata bene in tutta la settimana e siamo pronti”.

Cosa dirà ai suoi compagni?

“La situazione è difficile, giocare nello stadio vuoto è dura. Penso che il Napoli abbia la personalità e i giocatori per giocarcela. Dobbiamo fare le cose per bene per passare questo turno”.