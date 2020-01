Ospina: “La Coppa Italia è un obiettivo importante. L’errore contro la Lazio…”

David Ospina ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco una parte dell’intervista dove parla della vittoria in Coppa Italia e del rapporto con la tifoseria e i suoi colleghi di reparto:

Quanto è importante la vittoria contro la Lazio?

“Molto importante, è facile lavorare quando si vince. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica prossima. Abbiamo qualità, aspettiamo la ripresa del campionato”.

Avete ritrovato le curve, importante amore con i tifosi.

“E’ importante! Questa è una stagione speciale, abbiamo cominciato la stagione con degli obiettivi, ed oggi noi ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo uscirne facendo le cose bene, sul campo. Dobbiamo pensare e prendere i tre punti dal campionato”.

Coppa Italia primo grande obiettivo?

“Si, è un obiettivo importante. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra come la Lazio, ma ora dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo fatto in questa partita di Coppa anche in campionato. La cosa importante è pensare alla prossima partita. La Juve ha grandissimi calciatori, dobbiamo mettere la grinta per fare una grande partita”.

Può capitare un’infortunio come quello contro la Lazio, poi si riparte.

“La posizione del portiere è speciale, per questo siamo diversi e possiamo usare anche le mani. Quando commetti un errore è un più visto rispetto ad un attaccante che se sbaglia poi l’azione successiva può segnare e rimediare. La cosa importante è continuare a lavorare e mettersi giù per la prossima partita. Oggi abbiamo la fortuna di allenarci con un ottimo allenatore dei portieri, grandi compagni come Alex ed Orestis, siamo una famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare”.

