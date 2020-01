Ospina: “I nuovi possono aiutarci ad uscire da questa situazione. Su Gattuso…”

David Ospina ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco una parte dell’intervista dove parla di Gattuso, dei nuovi acquisti e delle qualità dei suoi colleghi di reparto:

Tu e i tuoi colleghi di reparto vi aiutate a vicenda?

“Sempre, credo che sia la cosa più importante. Alex ha grande qualità, per l’Italia è importante avere portieri come Alex o Donnarumma. Io sono sempre là per aiutare, lo so che lui vuole giocare, anche io ed anche Karnezis. Facciamo tutto negli allenamenti, poi c’è la decisione dell’allenatore, c’è uno che va in campo e gli altri due sono lì per aiutare”.

Vittoria di martedì può essere la svolta?

“Aspettiamo, la cosa più importante è tenere i piedi per terra. Questa stagione è difficile, abbiamo l’esperienza per uscire da questa situazione ed andare avanti”.

Come si stanno inserendo i nuovi?

“Benissimo, sono due giocatori che possono aiutare la squadra ad uscire da questa situazione. Hanno dimostrato qualità contro la Lazio, sono due grandi calciatori che possono aiutare molto la squadra per il sistema che vuole il mister”.

Com’è lavorare con Gattuso? Dà tutto...

“Si, questo l’ha dimostrato. Questa squadra, con tutto quello che ha fatto e lasciato mister Ancelotti, possiamo uscire da questa situazione e finire il più avanti possibile”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube