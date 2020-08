Ospina:” Abbiamo fiducia in noi. Messi? Ecco come si ferma”

Ospina ai microfoni di Skyospina

Come si ferma Messi?

“Leo l’ho incontrato tante volte, con la Nazionale e con i club. Ha qualità e può fare di tutto. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo aiutarci per fare il massimo”.

C’è la consapevolezza di poter passare il turno?

“Sempre. Abbiamo la fiducia di vincere tutte le partite, abbiamo la qualità per poterlo fare. Speriamo di fare gol e di passare il turno, anche se sarà una partita difficile. Non vogliamo andare in vacanza, faremo il nostro lavoro”.