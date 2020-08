Osita Okolo:” Per Osimhen Napoli è un sogno che si avvera!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen e membro dell’entourage:

“Sono molto felice per l’operazione. Ho sentito Victor poco fa, lui è molto felice. Gli ho fatto le mie congratulazioni, e gli ho detto di lavorare duro e farsi trovare pronto. Il cambio di agente è stato davvero molto importante nella trattativa. C’erano tante offerte per Victor, e tanti agenti che gliele portavano perché interessati alla sua procura. Lui alla fine è molto contento, ha trovato gli agenti giusti, delle persone che alla fine gli hanno dato esattamente ciò che lui chiedeva. Quando arriverà a Napoli? Non ne abbiamo parlato, quando lo incontrerò lo saprò. Ma credo che tornerà a Napoli tra un paio di settimane. Non ho ancora certezza nemmeno se è vero che la ragazza verrà a breve in città per scegliere la casa.

Sia Victor che io adesso siamo qui a Lagos, in Nigeria. Per Osimhen questo trasferimento è un sogno, è molto contento del progetto e di quanto Gattuso lo ha voluto. Se giocherà titolare penso che farà molti gol. Napoli meglio dell’Inghilterra? Lo immagino, lo scoprirò quando verrò a visitare la città. Spero di arrivare il primo possibile, sicuramente entro la prima partita di Victor con il Napoli.

Pronuncia? La pronuncia corretta del suo cognome è Osìmhe