Osimhen:”Orgoglioso di essere qui oggi e sono grato a Dio”

Victor Osimhen ha parlato in conferenza stampa oggi da Castel di Sangro, ma il giocatore nigeriano ha parlato anche in una one to one ai microfoni di Sky Sport: “Sono semplicemente io. Vengo dalla Nigeria, sono nato a Lagos e chiaramente non è stato semplice, ma sono orgoglioso di essere qui oggi e sono grato a Dio per il modo in cui mi ha portato fin qui. Sono al Napoli, uno dei club più grandi in Italia e certamente uno dei migliori al mondo e sono pronto a scendere in campo.