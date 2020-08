Osimhen:”Non credevo di essere l’acquisto più costoso”

Osimhen a Sky parla del suo trasferimento a Napoli . Ecco le sue parole

Uno dei più grandi di sempre ha giocato nel Napoli: Maradona e ci sono precedessori come Cavani, Higuain, Hamsik che hanno giocato qui e per me essere qui è un grande onore, è stato un privilegio per me firmare con il Napoli. Sono davvero felice di essere qui. Davvero non sapevo di essere stato l’acquisto più costoso nella storia del club, ma questo non conta nulla, visto che appunto in questo club ci sono giocatori di grande qualità, delle superstar come Mertens, Koulibaly, ed arrivare in questo gruppo di giocatori, di fantastici giocatori, aiutare la squadra è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora!