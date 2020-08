Osimhen:” Vi racconto gli inizi della mia carriera!”

Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, ha raccontato alcuni episodi della sua carriera in un’intervista ai microfoni dei colleghi tedeschi di Sport1: “Quando sono arrivato al Wolfsburg era tutto diverso dalle mie abitudini, dal cibo al clima, dalla lingua al modo in cui le persone si rivolgevano a me. Mi sono chiesto se sarei riuscito a superarlo, ma se fossi rimasto in Nigeria non avrei mai avuto quest’opportunità. Era la mia prima volta in Europa, avevo 18 anni ma non mi è stato dato tempo per adattarmi”.

IN BELGIO – “Dopo esser stato respinto da Zulte Waregem e Club Brugge, fui piegato dalla tristezza. Finché una sera non ricevetti una telefonata dal mio agente, che