Osimhen :” Razzismo? A Napoli non esiste!”

Osimhen in questo stralcio di conferenza stampa parla della questione razzismo e dice:

Osimhen, ha davvero paura del razzismo in Italia e rappresentava un dubbio?

“Sì, ero scettico sul’Italia per il razzismo, ma Napoli non è così. Ho visitato la città con i miei occhi ed il mio punto di vista è cambiato, purtroppo il razzismo è ovunque, non sarà un limite per me e sono certo che con l’affetto dei tifosi supererò tutto”.