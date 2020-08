Osimhen:” La passione è tutto. Sono felice di giocare nel Napoli”

Osimhen parla a cuore aperto delle sue qualità nella conferenza di presentazione sua e dell’altro acquisto Rrahman

Osimhen, cosa significa per te essere il più pagato della storia del club? “Sono davvero in un grande club, è un grande salto, ci sono superstar come Insigne, Mertens, Koulibaly, non mi interessano le cifre, ma di dare il meglio per il club”.

Osimhen: che giocatore sei? “Gioco per la squadra, la passione è tutto, la mentalità di mai dire mai, non mollare mai”:

Osimhen ancora sull’approdo a Napoli:

“Essere qui è un sogno che si realizza, mi piace giocare come punta, ma posso giocare in qualsiasi ruolo e sono felice di essere a Napoli con compagni fantastici come ho già detto”.