Osimhen:” Il Napoli? Una grande opportunità da non perdere!

Osimhen ha rilasciato un ‘intervista al i microfoni dei colleghi tedeschi di Sport1:

Ora il Napoli,cosa pensi?

“Spero di fare un passo in avanti con la mia esperienza al Napoli. Ho avuto la possibilità di entrare a far della storia di un club glorioso come il Napoli, in cui hanno militato dei grandissimi come Maradona, Cavani, Higuain. La prossima stagione giocheremo in Europa League e io voglio aiutare il club a fare bene anche in questa competizione, oltre che in campionato”.