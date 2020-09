Osimhen:” Gattuso è un uomo vero lo si vede dagli occhi”

Tra Rino Gattuso e Victor Osimhen s’è instaurato subito un gran rapporto. L’allenatore azzurro gli dà consigli e indicazioni a più non posso, l’attaccante nigeriano ne è contento e punta a crescere insieme a lui. “Senti come ti parla, lo guardi negli occhi e capisci che è un uomo vero, che non ti dirà mai bugie”, ha detto l’ex Lille nei racconti alla sua famiglia, riferendosi a Ringhio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.