Osimhen:” Gattuso e DeLa? Importanti per me!”

Inizia la conferenza di presentazione di Osimhen, Il neo acquisto nigeriano che dovrà essere la stella del Napoli 2020-21

Per Osimhen, quanto è stato importante il colloquio con Gattuso ed il presidente? “Il mio rapporto è ottimo con entrambi, sono stati come dei padri, mi hanno dato consigli preziosi per farmi sentire a mio agio, come a casa, ed ho avuto un’accoglienza importante dai tifosi”.

Osimhen, in quale momento preciso hai scelto questa sfida? Chi è il tuo idolo?

“Quando ho parlato con Gattuso e con il presidente ho accettato questa sfida, è incredibile e davvero difficile avere l’amore che ho ricevuto da parte loro, per un giovane la motivazione è fondamentale”.