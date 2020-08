Osimhen:” Adesso sto bene. Ecco cosa dico ai bimbi di Napoli”

Osimhen, come stai fisicamente e come hai vissuto lo stop in Francia?

“Mi è dispiaciuto per lo stop, ho proseguito gli allenamenti a casa. Ora non sono al 100%, ma ci sono molto vicino e farò il massimo per arrivarci il prima possibile“.

Osimhen, sei nato in periferia a Lagos, che messaggio lanci ai bambini delle periferie di Napoli che hanno il sogno di diventare calciatori?

“Il consiglio è di non arrendersi mai alle condizioni della vita, vivere in una periferia dove ti alzi e pensi a come sopravvivere non è facile, ma non bisogna arrendersi e lavorare sodo. Mai rinunciare ai propri sogni”