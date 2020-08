Osimhen a Sky:”Sono felice di essere qui!”

Osimhen ai microfoni di Sky rileva tutta la sua felicità nel giocare nel Napoli”

Ciò che ha reso più semplice la scelta di venire qui è stato sentire da Koulibaly al telefono quanto vale questo club, quanto sono fantastici i tifosi, mi ha parlato del progetto e sentirlo da un giocatore che è qui da 5-6 anni è stata una grande motivazione per me. Ho parlato anche con Mertens, che mi ha reso davvero convinto di firmare per il Napoli e sono davvero felice di aver fatto questa scelta.