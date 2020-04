Ossanna:”Gli scavi si riprenderanno dall’Emergenza CV19″

Osanna:”Gli scavi si riprenderanno dall’Emergenza CV19″

Per la città di Pompei l’emergenza Covid 19 è stato un duro colpo. Infatti quando sembrava che il turismo stava ritornando quello di un tempo dopo il periodo buio dei crolli degli scavi, adesso il virus ha colpito la città degli Scavi in maniera deleteria Infatti la vista degli scavi appare spettrale. A fare un appello per salvare gli scavi e di chi lavora è il sovraintendente agli Scavi di Pompei e non solo Giovanni Osanna. Ecco le sue parole via Skype:” Pompei ripartirà nella massima sicurezza. Spero che i visitatori ritorneranno a vedere la bellezza dell’ antichità romana. Verranno attuati tutti i dispositivi di sicurezza non solo per i visitatori ma per l’intero staff.Saranno predisposti braccialetti usa e getta ma ci sarà anche un espediente per essere monitorato all’interno del sito Stiamo provando un app che sara dato ai turisti per creare dei percorsi tracciati per impedire la diffusione del Covid-19