Orsolini all’ultimo respiro inguaia la befana di Iachini

Allo stadio Dall’Ara va in scena il derby dell’Appennino tra Bologna di Mihailovic e la Fiorentina del neo allenatore Iachini. Fino al 12’ la partita si mantiene in equilibrio. Al 13’ Chiesa tira dal limite dell’area e Skoruski respinge. Le due squadre temono di sbagliare.Al 25′ lancio di Orsolini per Palacio ma l’argentino è anticipato dal portiere della Fiorentina. Al 28’ bel goal di Benassi che porta i toscani in vantaggio. L’azione si sviluppa sulla sinistra e la difesa bolognese respinge, Benassi con un tiro al volo batte Skoruski. E’ il primo goal dell’era Iachini. Al 31’ tentativo di auto-goal di Caceres. Nel secondo tempo un Bologna furioso cerca subito il pareggio con Sansone al 46’ con un tiro che il portiere toscano respinge.L’inizio di secondo tempo è di marca felsinea. Al 66’ Sansone s’invola in area e tira ma il portiere toscano respinge. La Fiorentina risponde in contropiede e con Chiesa sfiora il raddoppio ma Skoruski è bravo a respingere un tiro ravvicinato della giovane promessa italiana.Al 78’ Pulgar fa tremare i suoi ex tifosi con una punizione magistrale. Dopo un periodo si stasi, il Bologna con Bani sfiora il goal su una punizione dalla destra di Orsolini. Il difensore bolognese non imprime sul pallone la forza giusta per segnare e Drogovski respinge. Orsolini al 94’ segna un euro-goal beffando la porta della Fiorentina. E’ ancora il Bologna che segna all’ultimo respiro pareggiando meritatamente. Per Iachini c’è solo carbone alla prima partita.