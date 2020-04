Ore frenetiche: Tutte le anticipazioni sul Def

Sono ore frenetiche per la stesura del Def. Non è ancora certo che il Consiglio dei ministri convocato per approvarlo si riunisca oggi, ed è possibile che slitti a domani o addirittura al week end. Ma nel frattempo trapelano le cifre del Documento, sulla portata dello scostamento di bilancio e sulla dimensione delle misure che saranno contenute nel nuovo decreto (il cosiddetto dl aprile) per affrontare l’emergenza.

Ecco le principali: il ministero dell’Economia prevede un calo del Pil nel 2020 dell’8%, mentre nel 2021 immagina un secco rimbalzo, con un +4,7%. Nel 2020, il deficit tocca le due cifre e si attesta, questa la previsione, al 10,3%. Lo scostamento di bilancio complessivo è di 55 miliardi, dunque diversi miliardi di più di quelli ipotizzati inizialmente da Roberto Gualtieri. Nel complesso, il saldo netto da finanziare è di 161 miliardi di risorse, tra cui 50 da Cassa depositi e prestiti e 30 di garanzie.

Il Mef è al lavoro per gli interventi necessari per superare l’emergenza. Tra questi, 2,3 miliardi saranno dirottati per la Salute, soprattutto per il potenziamento delle terapie intensive. E 274 milioni saranno impiegato per azzerare l’Iva sui dispositivi medico sanitari. Un miliardo e mezzo andrà alla Protezione civile, 130 milioni alla sicurezza e 90 alla Difesa.

Per la Cig serviranno 13 miliardi. La disoccupazione per colf e badanti “congelate” impegnerà per 1,3 miliardi, mentre 500 milioni serviranno per i congedi parentali e bonus baby-sitter. In agenda anche il rinnovo del sostegno mensile per gli autonomi: è rifinanziato per i prossimi due mesi. Il primo mese costerà 4 miliardi, il secondo 3 miliardi: in tutto 7 miliardi di intervento in sessanta giorni.

Nel decreto 2,5 miliardi saranno dedicati al Turismo, 270 milioni allo sport. E ancora: 4,1 miliardi ai Comuni, 2 alle Regioni. Altri 2,5 miliardi, invece, saranno distribuiti mediando tra le richieste dei dicasteri: 1 miliardo, ad esempio, sarebbe la richiesta per Ferrovie; 2 mld per l’agricoltura, 1,4 per l’adeguamento edilizio delle scuole; 380 milioni per la disabilità.