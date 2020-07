Oma Akatugba:” Osimhen è del Napoli. Ho le foto”

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha fatto il punto della situazione circa la trattativa per l’arrivo dell’attaccante nigeriano al Napoli dalle frequenze di Radio Punto Nuovo: “Ho sentito Victor pochi minuti fa. E’ un po’ irritato dal fatto che la trattativa non si sia conclusa ieri e che continui oggi. Voleva andare in vacanza ad affare chiuso. Il tweet di De Laurentiis potrebbe arrivare presto, ma Osimhen è già un giocatore del Napoli. Victor mi ha già mandato la foto che verrà utilizzata per dare l’ufficialità del suo passaggio al Napoli. Non posso pubblicarla, ma posso dirvi una cosa: Victor vuole diventare una leggenda per i napoletani. Vuole seguire le orme di Cavani”.