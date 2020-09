Oliveira: “Con Osimhen, Insigne e Mertens il Napoli potrebbe giocare come il Belgio”

Lulu Oliveira, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli l’anno scorso giocava con tre punte, mentre ora giocando con Osimhen in attacco e con Mertens dietro, avrebbe più possibilità di arrivare vicino alla porta. Il Napoli avrebbe meritato un posto migliore in classifica quest’anno. Purtroppo gli attaccanti hanno sbagliato molto sotto porta e si è concretizzato molto poco in base a quanto creato. Mertens nel Belgio gioca a destra in attacco, come seconda punta, dietro a Lukaku. Modulo replicabile anche nel Napoli, con Osimhen in attacco, ed Insigne a sinistra a fungere da Hazard”.