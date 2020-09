Olanda-Italia: Le formazioni ufficiali

L’Italia torna in campo, in casa dell’Olanda, per inseguire subito il ritorno alla vittoria dopo l’1-1 contro la Bosnia.

Dwight Lodeweges conferma l’impianto della squadra che ha battuto la Polonia, l’unica vera novità è l’inserimento di Van de Beek per Bergwijn. In campo dal primo minuto gli “italiani” Hateboer e De Roon.

Roberto Mancini cambia ben sette giocatori rispetto alla gara contro la Bosnia. In difesa è finalmente il turno di Chiellini, con D’Ambrosio e Spinazzola. Esordio in azzurro per Manuel Locatelli, a centrocampo con il rientrante Jorginho e il confermato Barella. Immobile torna titolare, affiancato da Zaniolo e Insigne in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Olanda-Italia.

Olanda (4-3-3): Cilessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. CT: Dwight Lodeweges.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne. CT: Roberto Mancini.