Oggi sono 30 anni dallo scudetto dello sfizio.

Oggi sono 30 anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto. Quello conseguito nel 1989-90.Fu l’ultima gioia tricolore. Si dice o’ primm ammor è sempre o chiù bell. Può essere ma quello fu il più sfizioso. Lo si vinse contro l’arroganza del cavalier Berlusconi e la maniacalità tattica di mister Arrigo Sacchi. Quello scudetto fu conquistato partita per partita. Il campionato non iniziò sotto i migliori auspici. Infatti re Diego stentava ad arrivare ma la squadra si raggruppò intorno a Careca ed Alemao, con Renica, Crippa e De Napoli che facevano da baluardo della difesa e del centrocampo e Zola come vicerè del Napoli. Re Diego tornò a regnare sul San Paolo ma la sfortuna continuò ad accanirsi sul Napoli. Infatti la squadra di Bigon perse per sempre il suo libero, Renica, che in modo beffardo subì un infortunio che lo tenne fuori dal campo per parecchio tempo. Furono messi a baluardi della difesa, Baroni e Corradini che non fecero rimpiangere il libero infortunato. La squadra ebbe più di una battuta d’arresto ma capitanata dal suo re ripartì dalla sconfitta di Milano contro l’Inter alla grande battendo l’odiata Juve ed il Bari. Poi successe quello che doveva succedere. Il Napoli stravinse a Bologna ed il Milan perse la testa nella fatal Verona che si rilevò ancora tale dopo tanti anni. La sfida con la Lazio fu solo la passarella per rivedere l’ultimo bel Napoli della storia dell’era Ferlaino. Si vinse 1-0. A segnare non fu una stella ma un gregario, Baroni, che di testa bucò la porta laziale facendo esplodere il San Paolo e tutta Napoli di gioia.