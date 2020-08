Offese razziste dalla panchina laziale verso Gattuso

Dall’audio ambientale del finale della partita tra Napoli e Lazio, in cui la tensione è salita alle stelle, si sono riuscite ad afferrare alcune parole chiave per ricostruire il parapiglia dopo il triplice fischio. “Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia!”, ha urlato Rino Gattuso verso un collaboratore di Simone Inzaghi. Quest’ultimo e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare hanno provato a sedare l’allenatore del Napoli.