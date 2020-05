Nature:” Ecco come avviene la produzione dei farmaci anti CV19!”

Per i farmaci a piccole molecole come remdesivir o idrossiclorochina, la produzione prevede sostanzialmente tre fasi. Il primo produce l’ingrediente attivo nel farmaco; il secondo modifica il farmaco per renderlo stabile e prontamente assorbito dall’organismo; e il terzo impacchetta i farmaci, ad esempio in compresse o flaconcini. Tutto ciò avviene sotto l’occhio attento dei regolatori, che ispezionano periodicamente le strutture per garantire il mantenimento degli standard di qualità e sicurezza.

Relativamente pochi siti sono approvati dai regolatori per produrre farmaci, il che significa che quando un sito fallisce un’ispezione – o quando sono necessarie più strutture per avviare volumi più elevati di un particolare farmaco – può essere difficile trovare un sostituto. “Questo può essere piuttosto significativo”, afferma Simchi-Levi. “C’è un’elevata dipendenza da pochi siti per la produzione.”

La produzione può essere ancora più delicata per terapie più complesse, come proteine ​​o anticorpi. I ricercatori sperano che gli anticorpi che bloccano determinati processi del sistema immunitario possano aiutare contro COVID-19, limitando le risposte immunitarie fuori controllo. Genentech nel sud di San Francisco, in California, produce uno di questi anticorpi, chiamato tocilizumab (Actemra), che blocca l’attività di un regolatore del sistema immunitario chiamato IL-6. Tocilizumab è già stato approvato per l’uso contro alcune forme di artrite, ma se risultasse utile contro COVID-19, la produzione dovrebbe essere notevolmente ingrandita.

L’industria lo ha scoperto nel modo più duro dopo il terremoto del 2011 vicino a Fukushima, in Giappone. Solo poche fabbriche al mondo hanno prodotto il glicole polietilenico chimico per i medicinali, il che può allungare il tempo in cui alcune terapie proteiche rimangono stabili nel sangue. Erano tutti in Giappone.

Tocilizumab non ha ancora dimostrato di aiutare i pazienti contro COVID-19, ma Genentech afferma che ha già aumentato la sua offerta del 50% e sta lavorando per aumentare ulteriormente la capacità.

I trattamenti anticorpali come il tocilizumab vengono effettuati in cellule coltivate in coltura, molto spesso in cellule di ovaio di criceto cinese. Gli anticorpi vengono sempre più utilizzati per curare una vasta gamma di malattie, da varie forme di cancro all’artrite, e la ricerca ha aumentato i raccolti. Circa dieci anni fa, un produttore potrebbe aspettarsi di ottenere meno di 1 grammo di anticorpo per litro di coltura cellulare; ora estraggono in genere 5 grammi o più dallo stesso volume, afferma Charles Christy, responsabile delle soluzioni commerciali della ditta chimica Lonza di Visp, Svizzera.

Una cultura di 2.000 litri potrebbe produrre abbastanza anticorpo per alimentare una prima sperimentazione clinica, ma i produttori di farmaci possono scalare fino a 20.000 litri di cultura coltivata in vasche d’acciaio giganti per gestire prove e commercializzazione più ampie.

Poiché i farmaci anticorpali sono ormai una parte così grande dell’industria farmaceutica, Christy afferma che ci sono più fornitori di reagenti chiave. Ma puoi sempre essere cieco, dice. “Noi e gli altri stiamo guardando molto duramente alla nostra catena di approvvigionamento.”