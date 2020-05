Nature:” Attenzione ai bambini! Anche loro non sono immuni!”

I bambini hanno la probabilità che gli adulti vengano infettati da SARS-CoV-2 dopo uno stretto contatto con una persona infetta, secondo uno studio condotto su persone a Shenzhen, in Cina.

Justin Lessler alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora, nel Maryland, Tiejian Feng presso il Shenzhen Center for Disease Control and Prevention e i loro colleghi hanno analizzato circa 400 casi di COVID-19 e 1.300 persone che erano “stretti contatti” delle persone infette (Q. Bi et al . Lancet Inf. Dis . Http://doi.org/dtd7 ; 2020). Il team ha scoperto che il 7% dei contatti stretti di età inferiore ai 10 anni è stato infettato, all’incirca lo stesso della popolazione complessiva. Il lavoro è stato pubblicato per la prima volta online come prestampa il 27 marzo ( http://doi.org/dpf9 ).

I ricercatori hanno anche scoperto che solo il 9% dei casi originali era responsabile dell’80% delle infezioni rilevate a stretto contatto. Tali eventi di “superamento” potrebbero portare a “grandi cluster COVID-19”, scrivono gli autori.