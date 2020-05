Natura:”Dall’Inghilterra nuove speranze nella lotta al CV19″

I biologi strutturali continuano a staccarsi dalle restanti proteine ​​irrisolte nel genoma del coronavirus. Questi includono ORF8, una proteina la cui funzione rimane misteriosa. “Prevediamo che dovrebbe essere cristallizzabile, ma nessuno lo ha fatto, quindi ci stiamo provando”, afferma Godzik.

Nel Regno Unito, il team Diamond sta esaminando vari composti contro una seconda proteasi del coronavirus. In Texas, McLellan ha spedito costrutti a punta in oltre 100 laboratori in tutto il mondo. Molti sono in cerca di trattamenti, usando la proteina per pescare gli anticorpi nel sangue delle persone che hanno avuto COVID-19, e il team di McLellan sta ora caratterizzando il primo di questi anticorpi potenzialmente terapeutici.

Hilgenfeld, che era ufficialmente programmato per andare in pensione il 1 ° aprile a seguito di una politica pensionistica obbligatoria, ha impacchettato il suo ufficio ma continua a lavorare. “Ho lavorato sui coronavirus per 20 anni e la maggior parte delle volte è stato trascurato e non preso sul serio”, dice. “Ora che è successo, come posso andarmene?” Il suo team sta studiando altre strutture SARS-CoV-2, tra cui nsp3, una grande proteina che il virus utilizza per arrestare le difese delle cellule ospiti.

La corsa contro il virus non può permettersi di rallentare presto. Non appena i paesi inizieranno a revocare le restrizioni al movimento delle persone, il virus tornerà e “girerà di nuovo in giro per il mondo”, afferma Satchell. “Quando ciò accade, sarebbe davvero bello avere bellissimi farmaci progettati specificamente per colpire questo coronavirus”, afferma. “Ma dobbiamo farlo in fretta.”