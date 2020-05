Natura: ” Ecco perchè il CV19 è così cattivo”

Nel 1912, i veterinari tedeschi rimasero perplessi sul caso di un gatto febbrile con una pancia enormemente gonfia. Ora si pensa che sia il primo esempio riportato del potere debilitante di un coronavirus. I veterinari non lo sapevano all’epoca, ma i coronavirus stavano anche dando bronchite ai polli e i maiali una malattia intestinale che uccideva quasi ogni maialino di meno di due settimane.

Il legame tra questi agenti patogeni è rimasto nascosto fino agli anni ’60, quando i ricercatori nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno isolato due virus con strutture simili a corone che causavano raffreddori comuni negli esseri umani. Gli scienziati hanno presto notato che i virus identificati negli animali malati avevano la stessa struttura ispida, tempestata di sporgenze proteiche appuntite. Sotto i microscopi elettronici, questi virus assomigliavano alla corona solare, che ha portato i ricercatori nel 1968 a coniare il termine coronavirus per l’intero gruppo.

Era una famiglia di assassini dinamici: i coronavirus del cane potevano danneggiare i gatti, il coronavirus del gatto poteva devastare gli intestini di maiale. I ricercatori hanno pensato che i coronavirus causassero solo lievi sintomi nell’uomo, fino allo scoppio della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2003 ha rivelato quanto facilmente questi virus versatili potessero uccidere le persone.

Ora, mentre il bilancio delle vittime delle ondate di pandemia di COVID-19, i ricercatori si stanno arrampicando per scoprire il più possibile sulla biologia dell’ultimo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2. Un profilo del killer sta già emergendo. Gli scienziati stanno imparando che il virus ha sviluppato una serie di adattamenti che lo rendono molto più letale rispetto agli altri coronavirus che l’umanità ha incontrato finora. A differenza di parenti stretti, SARS-CoV-2 può facilmente attaccare le cellule umane in più punti, con i polmoni e la gola che sono i principali obiettivi. Una volta all’interno del corpo, il virus utilizza un arsenale diversificato di molecole pericolose. E l’evidenza genetica suggerisce che si è nascosto in natura probabilmente per decenni.

Ma ci sono molte incognite cruciali su questo virus, incluso il modo in cui uccide esattamente, se si evolverà in qualcosa di più – o meno – letale e cosa può rivelare sul prossimo focolaio della famiglia coronavirus.

“Ce ne saranno altri, già disponibili o in fase di realizzazione”, afferma Andrew Rambaut, che studia l’evoluzione virale all’Università di Edimburgo, nel Regno Unito.

Famiglia cattiva

Dei virus che attaccano gli umani, i coronavirus sono grandi. Con 125 nanometri di diametro, sono anche relativamente grandi per i virus che usano l’RNA per replicarsi, il gruppo che rappresenta la maggior parte delle malattie emergenti di recente. Ma i coronavirus si distinguono davvero per i loro genomi. Con 30.000 basi genetiche, i coronavirus hanno il più grande genoma di tutti i virus RNA. I loro genomi sono più di tre volte più grandi di quelli dell’HIV e dell’epatite C e più del doppio dell’influenza.

I coronavirus sono anche uno dei pochi virus RNA con un meccanismo di correzione genomica che impedisce al virus di accumulare mutazioni che potrebbero indebolirlo. Questa capacità potrebbe essere il motivo per cui i comuni antivirali come la ribavirina, che possono contrastare virus come l’epatite C, non sono riusciti a sottomettere SARS-CoV-2. I farmaci indeboliscono i virus inducendo mutazioni. Ma nei coronavirus, il correttore di bozze può eliminare quei cambiamenti.

La corsa ai vaccini contro il coronavirus: una guida grafica

Le mutazioni possono avere i loro vantaggi per i virus. L’influenza muta fino a tre volte più spesso rispetto ai coronavirus, un ritmo che gli consente di evolversi rapidamente e di eludere i vaccini. Ma i coronavirus hanno un trucco speciale che dà loro un dinamismo mortale: spesso si ricombinano, scambiando pezzi del loro RNA con altri coronavirus. In genere, si tratta di uno scambio insignificante di parti simili tra virus simili. Ma quando due lontani parenti del coronavirus finiscono nella stessa cellula, la ricombinazione può portare a formidabili versioni che infettano nuovi tipi di cellule e saltano ad altre specie, afferma Rambaut.

La ricombinazione avviene spesso nei pipistrelli, che portano 61 virus noti per infettare l’uomo; alcune specie ospitano ben 12 1 . Nella maggior parte dei casi, i virus non danneggiano i pipistrelli e ci sono diverse teorie sul perché il sistema immunitario dei pipistrelli può far fronte a questi invasori. Un articolo pubblicato a febbraio sostiene che le cellule pipistrelli infettate da virus rilasciano rapidamente un segnale che le rende in grado di ospitare il virus senza ucciderlo 2 .

Le stime per la nascita del primo coronavirus variano ampiamente, da 10.000 a 300 milioni di anni fa. Gli scienziati sono ora a conoscenza di dozzine di ceppi 3 , sette dei quali infettano l’uomo. Tra i quattro che causano raffreddori comuni, due (OC43 e HKU1) provengono dai roditori e gli altri due (229E e NL63) dai pipistrelli. I tre che causano malattie gravi – SARS-CoV (la causa della SARS), la sindrome respiratoria del Medio Oriente MERS-CoV e SARS-CoV-2 – provengono tutti da pipistrelli. Ma gli scienziati pensano che di solito esista un intermediario, un animale infetto dai pipistrelli che trasporta il virus nell’uomo. Con la SARS, si ritiene che l’intermediario sia un gatto zibetto, venduto nei mercati di animali vivi in ​​Cina.

L’origine di SARS-CoV-2 è ancora una questione aperta (vedi “Famiglia di assassini”). Il virus condivide il 96% del suo materiale genetico con un virus trovato in una mazza in una grotta nello Yunnan, Cina 4 – un argomento convincente che provenga da pipistrelli, affermano i ricercatori. Ma c’è una differenza cruciale. Le proteine ​​dei picchi dei coronavirus hanno un’unità chiamata dominio legante il recettore, che è fondamentale per il loro successo nell’entrare nelle cellule umane. Il dominio di legame SARS-CoV-2 è particolarmente efficiente e differisce in modo importante da quello del virus del pipistrello Yunnan, che sembra non infettare le persone 5 .

Fonte: MF Boni et al . Preprint su bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015008 (2020).

Complicando le cose, un formichiere squamoso chiamato pangolino si presentò con un coronavirus che aveva un dominio legante il recettore quasi identico alla versione umana. Ma il resto del coronavirus era solo geneticamente simile al 90%, quindi alcuni ricercatori sospettano che la pangolina non sia l’intermediario 5 . Il fatto che siano in atto mutazioni e ricombinazioni complica gli sforzi per disegnare un albero genealogico.

Ma gli studi pubblicati negli ultimi mesi, che devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria, suggeriscono che SARS-CoV-2 – o un antenato molto simile – si è nascosto in alcuni animali per decenni. Secondo un articolo pubblicato online il 6 marzo , il lignaggio del coronavirus che ha portato alla SARS-CoV-2 si è separato più di 140 anni fa da quello strettamente correlato visto oggi nei pangolini. Quindi, negli ultimi 40-70 anni, gli antenati di SARS-CoV-2 si sono separati dalla versione a pipistrello, che ha successivamente perso l’effettivo dominio di legame del recettore che era presente nei suoi antenati (e rimane in SARS-CoV-2). Uno studio pubblicato il 21 aprile ha prodotto risultati molto simili usando un diverso metodo di datazione 7 .

Questi risultati suggeriscono una lunga storia familiare, con molti rami di coronavirus nei pipistrelli e possibilmente pangoline che trasportano lo stesso dominio letale di legame del recettore di SARS-CoV-2, inclusi alcuni che potrebbero avere capacità simili per causare una pandemia, afferma Rasmus Nielsen, un biologo evoluzionista all’Università della California, Berkeley, e coautore del secondo studio. “È necessario un costante monitoraggio e una maggiore vigilanza nei confronti dell’emergere di nuovi ceppi virali mediante trasferimento zoonotico”, afferma.

Due porte aperte

Sebbene i coronavirus umani noti possano infettare molti tipi di cellule, tutti causano principalmente infezioni respiratorie. La differenza è che i quattro che causano raffreddori comuni attaccano facilmente il tratto respiratorio superiore, mentre MERS-CoV e SARS-CoV hanno più difficoltà a ottenere una presa lì, ma hanno più successo nell’infezione delle cellule dei polmoni.

Sfortunatamente, SARS-CoV-2 può fare entrambe le cose in modo molto efficiente. Questo gli dà due posti per prendere piede, dice Shu-Yuan Xiao, un patologo dell’Università di Chicago, nell’Illinois. La tosse di un vicino che invia dieci particelle virali a modo tuo potrebbe essere sufficiente per iniziare un’infezione alla gola, ma le ciglia simili a capelli hanno scoperto che è probabile che facciano il loro lavoro e liberino gli invasori. Se il vicino è più vicino e tossisce 100 particelle verso di te, il virus potrebbe essere in grado di arrivare fino ai polmoni, dice Xiao.

Di chi strategia del coronavirus ha funzionato meglio? Gli scienziati danno la caccia alle politiche più efficaci

Queste diverse capacità potrebbero spiegare perché le persone con COVID-19 hanno esperienze così diverse. Il virus può iniziare nella gola o nel naso, producendo una tosse e disturbando il gusto e l’olfatto, per poi finire lì. Oppure potrebbe arrivare fino ai polmoni e debilitare quell’organo. Non è noto come arrivi laggiù, sia che si sposti cellula per cellula o che venga in qualche modo lavato, afferma Stanley Perlman, un immunologo dell’Università dello Iowa a Iowa City che studia i coronavirus.

Clemens-Martin Wendtner, un medico di malattie infettive della Clinica di Monaco Schwabing in Germania, afferma che potrebbe essere un problema con il sistema immunitario che consente al virus di insinuarsi nei polmoni. La maggior parte delle persone infette crea anticorpi neutralizzanti che sono adattati dal sistema immunitario per legarsi al virus e impedirne l’ingresso in una cellula. Ma alcune persone sembrano incapaci di farle, dice Wendtner. Questo potrebbe essere il motivo per cui alcuni guariscono dopo una settimana di sintomi lievi, mentre altri vengono colpiti da malattia polmonare ad esordio tardivo. Ma il virus può anche bypassare le cellule della gola e andare dritto nei polmoni. Quindi i pazienti potrebbero avere la polmonite senza i soliti sintomi lievi come tosse o febbre di basso grado che altrimenti verrebbero prima, dice Wendtner. Avere questi due punti di infezione significa che SARS-CoV-2 può mescolare la trasmissibilità dei comuni coronavirus a freddo con la letalità di MERS-CoV e SARS-CoV. “È una combinazione sfortunata e pericolosa di questa varietà di coronavirus”, afferma.

La capacità del virus di infettare e riprodursi attivamente nel tratto respiratorio superiore è stata una sorpresa, dato che il suo parente genetico stretto, SARS-CoV, manca di tale capacità. Il mese scorso, Wendtner ha pubblicato i risultati 8 di esperimenti in cui il suo team è stato in grado di coltivare virus dalla gola di nove persone con COVID-19, dimostrando che il virus si sta riproducendo attivamente e contagioso lì. Ciò spiega una differenza cruciale tra i parenti stretti. Il SARS-CoV-2 può liberare particelle virali dalla gola alla saliva anche prima dell’inizio dei sintomi, che possono quindi passare facilmente da persona a persona. SARS-CoV è stato molto meno efficace nel fare quel salto, passando solo quando i sintomi erano in piena regola, facilitando il contenimento.

Queste differenze hanno portato a una certa confusione sulla letalità di SARS-CoV-2. Alcuni esperti e resoconti dei media lo descrivono come meno mortale di SARS-CoV perché uccide circa l’1% delle persone che infetta, mentre SARS-CoV ha ucciso circa dieci volte di più. Ma Perlman dice che è il modo sbagliato di vederlo. SARS-CoV-2 è molto meglio nell’infezione delle persone, ma molte delle infezioni non progrediscono nei polmoni. “Una volta che scende nei polmoni, probabilmente è altrettanto mortale”, dice.

Ciò che fa quando arriva ai polmoni è simile per alcuni aspetti a quello che fanno i virus respiratori, anche se molto rimane sconosciuto. Come SARS-CoV e influenza, infetta e distrugge gli alveoli, le minuscole sacche nei polmoni che trasferiscono l’ossigeno nel flusso sanguigno. Mentre la barriera cellulare che divide queste sacche dai vasi sanguigni si rompe, il liquido proveniente dai vasi fuoriesce, impedendo all’ossigeno di raggiungere il sangue. Altre cellule, compresi i globuli bianchi, collegano ulteriormente le vie aeree. Una robusta risposta immunitaria chiarirà tutto questo in alcuni pazienti, ma una reazione eccessiva del sistema immunitario può peggiorare il danno tissutale. Se l’infiammazione e il danno tissutale sono troppo gravi, i polmoni non guariscono mai e la persona muore o rimane con i polmoni sfregiati, dice Xiao. “Da un punto di vista patologico, qui non vediamo molta unicità.”

E come per SARS-CoV, MERS-CoV e coronavirus animali, il danno non si ferma ai polmoni. Un’infezione SARS-CoV-2 può innescare un’eccessiva risposta immunitaria nota come tempesta di citochine, che può portare a insufficienza multipla e morte. Il virus può anche infettare l’intestino, il cuore, il sangue, lo sperma (come anche MERS-CoV), l’occhio e possibilmente il cervello. I danni ai reni, al fegato e alla milza osservati nelle persone con COVID-19 suggeriscono che il virus può essere trasportato nel sangue e infettare vari organi o tessuti, afferma Guan Wei-jie, pneumologo del Guangzhou Institute of Respiratory Health di Guangzhou Medical Università, Cina, un’istituzione lodata per il suo ruolo nella lotta contro la SARS e COVID-19. Il virus potrebbe essere in grado di infettare vari organi o tessuti ovunque raggiunga l’afflusso di sangue, afferma Guan.

Ma sebbene il materiale genetico proveniente dal virus si presenti in questi vari tessuti, non è ancora chiaro se il danno sia causato dal virus o da una tempesta di citochine, afferma Wendtner. “Le autopsie sono in corso nel nostro centro. Altri dati arriveranno presto “, afferma.

Indipendentemente dal fatto che infetti la gola o i polmoni, SARS-Cov-2 viola la membrana protettiva delle cellule ospiti usando le sue proteine ​​spuntate (vedi “Invasore mortale”). Innanzitutto, il dominio di legame del recettore della proteina si aggancia a un recettore chiamato ACE2, che si trova sulla superficie della cellula ospite. L’ACE2 è espresso in tutto il corpo sul rivestimento delle arterie e delle vene che attraversano tutti gli organi, ma è particolarmente denso sulle cellule che rivestono gli alveoli e l’intestino tenue.

Sebbene i meccanismi esatti rimangano sconosciuti, l’evidenza suggerisce che dopo che il virus si è attaccato, la cellula ospite cattura la proteina spike in uno dei suoi “siti di scissione” dedicati, esponendo i peptidi di fusione – piccole catene di aminoacidi che aiutano a far leva sulla cellula ospite membrana in modo che la membrana del virus possa fondersi con essa. Una volta che il materiale genetico dell’invasore entra nella cellula, il virus comanda il meccanismo molecolare dell’ospite per produrre nuove particelle virali. Quindi, quei discendenti escono dalla cellula per andare e infettare gli altri.

Picchi di potenza

SARS-CoV-2 è equipaggiato in modo univoco per forzare l’ingresso nelle cellule. Sia SARS-CoV che SARS-CoV-2 si legano con ACE2, ma il dominio di legame del recettore di SARS-CoV-2 è particolarmente adatto. È 10-20 volte più probabile legare ACE2 rispetto a SARS-CoV 9 . Wendtner afferma che SARS-CoV-2 è così bravo a infettare il tratto respiratorio superiore che potrebbe persino esserci un secondo recettore che il virus potrebbe usare per lanciare il suo attacco.

Ancora più preoccupante è il fatto che SARS-COV-2 sembra fare uso dell’enzima furina dall’ospite per scindere la proteina virale del picco. Questo è preoccupante, dicono i ricercatori, perché la furina è abbondante nel tratto respiratorio e si trova in tutto il corpo. È usato da altri formidabili virus, tra cui HIV, influenza, dengue ed ebola per entrare nelle cellule. Al contrario, le molecole di scissione utilizzate da SARS-CoV sono molto meno comuni e non altrettanto efficaci.

Le simulazioni che guidano la risposta del mondo a COVID-19

Gli scienziati pensano che il coinvolgimento della furina potrebbe spiegare perché SARS-CoV-2 è così bravo a saltare da una cellula all’altra, da persona a persona e possibilmente da animale a umano. Robert Garry, un virologo della Tulane University di New Orleans, in Louisiana, stima di dare alla SARS-CoV-2 una probabilità 100-1000 volte maggiore rispetto alla SARS-CoV di penetrare in profondità nei polmoni. “Quando ho visto SARS-CoV-2 avere quel sito di scissione, quella notte non ho dormito molto bene”, dice.

Il mistero è da dove vengono le istruzioni genetiche per questo particolare sito di scissione. Sebbene il virus li abbia probabilmente acquisiti attraverso la ricombinazione, questo particolare assetto non è mai stato trovato in nessun altro coronavirus di nessuna specie. Fissare la sua origine potrebbe essere l’ultimo pezzo del puzzle che determinerà quale animale è stato il trampolino di lancio che ha permesso al virus di raggiungere gli umani.

Fine del gioco

Alcuni ricercatori sperano che il virus si indebolisca nel tempo attraverso una serie di mutazioni che lo adattano al persistere nell’uomo. Con questa logica, diventerebbe meno mortale e avrebbe maggiori possibilità di diffusione. Ma i ricercatori non hanno ancora trovato alcun segno di tale indebolimento, probabilmente a causa dell’efficiente meccanismo di riparazione genetica del virus. “Il genoma del virus COVID-19 è molto stabile e non vedo alcun cambiamento di patogenicità causata dalla mutazione del virus”, afferma Guo Deyin, che ricerca i coronavirus presso l’Università Sun Yat-sen di Guangzhou.

Anche Rambaut dubita che il virus diventerà più mite nel tempo e risparmierà il suo ospite. “Non funziona in questo modo”, dice. Finché può infettare con successo nuove cellule, riprodursi e trasmetterle a nuove cellule, non importa se danneggia l’ospite, dice.

Ma altri pensano che ci sia una possibilità per un risultato migliore. Potrebbe offrire alle persone anticorpi che offriranno una protezione almeno parziale, afferma Klaus Stöhr, che ha diretto la divisione di ricerca ed epidemiologia della SARS dell’Organizzazione mondiale della sanità. Stöhr afferma che l’immunità non sarà perfetta: le persone che vengono nuovamente infettate svilupperanno ancora sintomi minori, come fanno ora dal comune raffreddore, e ci saranno rari esempi di malattie gravi. Ma il meccanismo di correzione di bozze del virus significa che non muterà rapidamente e che le persone infette manterranno una protezione solida, afferma.

“Di gran lunga lo scenario più probabile è che il virus continuerà a diffondersi e infettare la maggior parte della popolazione mondiale in un periodo di tempo relativamente breve”, afferma Stöhr, ovvero da uno a due anni. “Successivamente, il virus continuerà a diffondersi nella popolazione umana, probabilmente per sempre.” Come i quattro coronavirus umani generalmente lievi, la SARS-CoV-2 circolerebbe quindi costantemente e causerebbe principalmente lievi infezioni del tratto respiratorio superiore, afferma Stöhr. Per questo motivo, aggiunge, i vaccini non saranno necessari.

Alcuni studi precedenti supportano questo argomento. Un 10 ha mostrato che quando le persone sono state inoculate con il coronavirus 229E comune raffreddore, i loro livelli di anticorpi hanno raggiunto il picco due settimane dopo e sono stati aumentati solo leggermente dopo un anno. Ciò non ha prevenuto le infezioni un anno dopo, ma le successive infezioni hanno portato a pochi, se del caso, sintomi e un periodo più breve di diffusione virale.

Se arriva un vaccino contro il coronavirus, il mondo può fare abbastanza?

Il coronavirus OC43 offre un modello per cui potrebbe andare questa pandemia. Questo virus provoca anche raffreddori umani, ma la ricerca genetica dell’Università di Lovanio in Belgio suggerisce che OC43 avrebbe potuto essere un killer in passato 11 . Quello studio indica che l’OC43 si è riversato sugli esseri umani intorno al 1890 dalle mucche, che lo ha ottenuto dai topi. Gli scienziati suggeriscono che l’OC43 è stato responsabile di una pandemia che ha ucciso oltre un milione di persone in tutto il mondo nel 1889-1890, un focolaio precedentemente accusato di influenza. Oggi, OC43 continua a circolare ampiamente e potrebbe essere che la continua esposizione al virus mantenga la grande maggioranza delle persone immuni da esso.

Ma anche se quel processo rendesse OC43 meno mortale, non è ancora chiaro se qualcosa di simile potrebbe accadere con SARS-CoV-2. Uno studio condotto sulle scimmie ha dimostrato che hanno trattenuto anticorpi contro la SARS-CoV-2, ma i ricercatori hanno riferito solo nei primi 28 giorni dopo l’infezione, quindi non è chiaro per quanto tempo sia durata l’immunità 12 . Anche le concentrazioni di anticorpi contro SARS-CoV sono diminuite in modo significativo nell’arco di due o tre anni 13. Non è stato verificato se tali livelli ridotti sarebbero sufficienti per prevenire l’infezione o ridurre la gravità. Gatti, mucche, cani e galline non sembrano diventare immuni ai coronavirus a volte mortali che li infettano, lasciando nel corso degli anni i veterinari a cercare vaccini. Nonostante tutte le domande sul fatto che le persone mantengano l’immunità a SARS-CoV-2, alcuni paesi stanno promuovendo l’idea di fornire ai passaporti dei ” passaporti di immunità ” i sopravvissuti per consentire loro di avventurarsi senza paura di essere infettati o di infettare altri.

Molti scienziati si stanno riservando il giudizio sul fatto che i domatori coronavirus fossero virulenti una volta tanto quanto la SARS-CoV-2. Alla gente piace pensare che “gli altri coronavirus fossero terribili e diventassero lievi”, afferma Perlman. “Questo è un modo ottimista per pensare a quello che sta succedendo ora, ma non abbiamo prove”.