Napoli verso Parma: tanto turnover, e c’è una grande occasione per un azzurro

Le partite con Sassuolo e Inter saranno i test più attendibili in vista di Barcellona. La squadra di De Zerbi, sia pure con tutti i limiti di una squadra che ha pochissima qualità, gioca un calcio simile ai catalani. Somiglia molto al Napoli di Sarri. Ha la capacità di tenere palla e pressare altissimo che era di quella squadra. Ma il possesso palla non è veloce. La verità è che nessun giocatore del Sassuolo di oggi sarebbe stato titolare in quel Napoli. Non di meno permetterà agli azzurri di confrontarsi con un sistema di gioco col quale avrà a che fare la sera dell’8 agosto.

Il test di San Siro, contro una squadra forte, desiderosa di chiudere bene, permetterà di testate la capacità difensiva degli azzurri. Magari quella sera ci sarà qualche esperimento diverso. A San Siro nella semifinale di Coppa Italia Fabian giocò nel tridente, c’era un centrocampista in più.

Detto questo è ovvio che la partita di stasera a Parma avrà una valenza decisamente inferiore. Il rischio è che, in presenza di un massiccio turnover, i giocatori potranno prendere ulteriormente sottogamba l’impegno. La barzelletta che le seconde linee devono approfittare di ogni circostanza per mettere in difficoltà il tecnico è appunto una barzelletta. Da che calcio è calcio quando in campo scendono tutte le seconde linee nessuno gioca bene. Capita anche in estate, nelle amichevoli contro i montanari.

Non che il Parma da questo punto di vista stia meglio. La squadra di D’Aversa è in fase di smobilitazione. Messa in sicurezza la salvezza, il rendimento è crollato. Qualche sprazzo di partita a buon livello, vedi i minuti di recupero con il Bologna, o il primo tempo con la Sampdoria. Ma nell’insieme mai una prestazione decente. Magari stasera avranno qualche stimolo in più, ma la situazione è questa.

Non sarà una partita vibrante, potrebbe essere divertente, quel divertimento che nasce dai tanti errori. Ma nulla di più. C’è un solo giocatore che potrebbe essere motivatissimo: Allan. Tornerà titolare dopo una vita. Il suo cammino a Napoli è giunto a capolinea, ma c’è da giurare che vorrebbe esserci col Barcellona. Dio solo sa quanto al Napoli servirebbe quella sera il miglior Allan. Oggi ha la possibilità di far ricredere Gattuso.

Ipotizziamo questa formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.