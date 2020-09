Napoli sempre più in basso: Cerca Ricci dell’Empoli.

L’Empoli ha deciso di fissare il prezzo per il cartellino del talento Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 seguito da Fiorentina, Milan e Napoli in Italia e dal Borussia Dortmund all’estero: 15 milioni di euro. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che chi vorrà prendere il calciatore dovrà presentare un’offerta importante sul tavolo del presidente Corsi. La Fiorentina sembra essere la squadra più vicina al giocatore anche se vorrebbe abbassare la parte cash da versare nelle casse empolesi inserendo delle contropartite tecniche gradite al tecnico Dionisi. Fra queste però non ci sarà Szymon Zurkowski, la cui trattativa per il ritorno in azzurro procede in parallelo rispetto a quella di Ricci. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un summit fra le due società per capire se si potrà trovare o meno un accordo.