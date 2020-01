Napoli sconfitto ma l’Europa è a soli 5 punti

Sconfitta cocente per il Napoli, quella concretizzatasi al San Paolo contro l’Inter di Conte. Una caduta che rende la classifica della squadra partenopea ancor più complicata, in vista delle prossime gare che restano comunque complicate. Gli azzurri, dunque, restano a 5 punti dalla zona Europa, rappresentata dal Cagliari al sesto posto con 29 punti. L’Inter, invece, aggancia la Juve in vetta alla classifica.