Napoli ritrova la sua stella cometa: Lorenzo Insigne

Le stella del Napoli è tornata a brillare, finalmente.

Infatti Lorenzo Insigne da Frattamaggiore dopo un periodo buio fatto di contrasti con l’ex allenatore, con la società e con i tifosi, è uscito finalmente da una crisi esistenziale che poteva anche pregiudicare la convocazione in nazionale da parte di Mancini.

Sarebbe stato un peccato per i sacrifici fatti dal giocatore fino adesso.

Il fuoriclasse partenopeo quest’anno si è reso protagonista di comportamenti non consoni ad un professionista.

In campo è apparso sempre svogliato e irritante non solo verso i suoi compagni o verso Ancelotti ma soprattutto verso il poco pubblico che ha affollato lo stadio San Paolo.

Con i suoi concittadini e tifosi ha sempre avuto un rapporto di odio e amore Lorenzo ha rappresentato per mesi l’esempio tipico del “nemo profeta in patria”.

Le sue inquietudini sul momento del Napoli lo hanno fatto chiudere su se stesso.

Lo hanno reso irascibile e la sua classe cristallina, è uno dei giocatori più forti in Italia se non in Europa, si è via via affievolita.

Si è passato dall’esclusione di Genk al goal contro il Salisburgo che ha evitato che la crisi del Napoli esordisse prima del tempo.

Il punto più basso della stagione calcistica è stato l’ammutinamento del 5 novembre

Ancora più mortificante è stata la contestazione dei tifosi durante quell’allenamento aperto parzialmente ai tifosi, che altro non era che il preteso del Presidente(?) di mettere alla gogna dei tifosi i giocatori.

Altri momenti neri si sono verificati successivamente dopo le continue sconfitte del Napoli. Non ha mai legato con mister Ancelotti.

E’ stato sempre un rapporto tra il padre buono ed il figlio discolo. Ancelotti tatticamente ha cercato di cambiare la sua posizione al fine di rivedere quell’Insigne che tutti conoscevamo, e ci era quasi riuscito nel primo anno, poi qualcosa è cambiato.

Con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo del Ringhio calabrese il fuoriclasse nostrano ha ritrovato quella fiducia in se stesso che mai era apparsa prima.

Infatti sta cercando di tirare meglio e di dribblare, cosa che mai aveva fatto prima d’ora. Inoltre nel nuovo modulo risparmia parecchie energie perché è libero dal dover marcare il terzino sinistro dirimpettaio.

Inoltre ha abbandonato (speriamo che non sia fruscio e scopa nova) tutti quei cattivi comportamenti che avevano caratterizzato i primi anni dell’era Ancelotti.

Ora si è ripreso con dignità i galloni della fascia di capitano e la sta dignitosamente portando.

Si è preso la responsabilità dei rigori contro il Perugia, ci ha messo la faccia e l’impegno contro la Fiorentina e la Lazio.

Ma la ciliegina sulla torta l’ha messa contro la Lazio dove non solo ha realizzato il goal vittoria di rara fattura, ha anche contrastato le discese di Lazzaro , ha fornito qualche pallone invitante ma anche incitato la folla a tifare a gran voce.

Con questo Insigne nessun obiettivo è precluso.

Il giocatore che sembrava un bambino moccioso e viziato è diventato un uomo che deve traghettare la sua ciurma verso acque migliori e verso la salvezza in campionato e la vittoria in coppa Italia sempre che non sia un momento passeggero o come si dice a Napoli” Frusc e scopa nova”