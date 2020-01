Napoli-Lazio 1-0, LE PAGELLE: Insigne anima e cuore, Demme dominatore e il San Paolo ritorna a cantare

Quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 – Napoli-Lazio 1-0

Gli azzurri di Gattuso vincono meritatamente per 1-0 grazie alla rete di un ritrovato Lorenzo Insigne che dopo una bellissima serpentina tira e batte Strakosha regalando la qualificazione ai partenopei.

Partita davvero pazzesca, dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi: un espulsione per parte, un palo e un incrocio per il Napoli, due pali per la lazio ed un rigore fallito. Napoli meritatamente in semifinale di Coppa Italia al termine di una partita bellissima e ricca di emozioni …ma quanta sofferenza!

NAPOLI (4-3-3):

OSPINA 6:

Attento durante tutta la gara riesce a mantenere la porta inviolata grazie anche ad un pizzico di fortuna. Unico piccolo errore in occasione del gol annullato a Immobile, salvato poi dalla bandierina.

HYSAJ 4:

Con due interventi scomposti si becca due ammonizioni in 19 minuti, serata storta.

MANOLAS 7:

Giganteggia con interventi coraggiosi e precisi, vince il duello con Caicedo nonostante la sua fisicità, non concede quasi nulla alla Lazio. Nel primo tempo un intervento in scivolata su Immobile vale un gol. Baluardo.

DI LORENZO 6,5:

Inizia da centrale poi dopo l’espulsione di Hysaj torna nel suo ruolo di terzino destro ed i risultati sono più che positivi.

MARIO RUI 6,5:

Sfiora un goal clamoroso colpendo l’incrocio dei pali, per il resto gioca una partita di abnegazione e grande utilità tattica, il duello con Lazzari è duro, ma anche grazie all’aiuto di Insigne riesce a ben figurare.

LOBOTKA 6:

Purtroppo gioca solo 22′, ma sembrava essere in partita. Peccato.

(dal 22′ LUPERTO 5.5):

L’anello debole della difesa, diversi errori in fase di disimpegno e perde molti duelli aerei contro Savic.

DEMME 7:

Ottimo l’esordio da titolare con la maglia del Napoli, per niente appariscente ma sa sempre cosa fare, tocca una miriade di palloni giocandoli in maniera pulita e intelligente e in fase di pressing si sente eccome. Poco fumo e tanto arrosto.

ZIELINSKI 6.5:

Partita di sacrificio condizionata dall’espulsione di Hysaj, importante il suo apporto nelle due fasi, il suo sacrificio in mezzo al campo è encomiabile.

CALLEJON 6:

La prestazione di questa sera senza dubbio è un passo in avanti rispetto alle ultime disastrose uscite. Interpreta entrambe le fasi in maniera attenta e con grande spirito di abnegazione, ma in fase di spinta incidere poco.

(dal 67′ ELMAS 6)

Porta freschezza in ripartenza e qualche soluzione alternativa al gioco d’attacco.

MILIK 6.5:

Si batte con tanta generosità, bravo nelle sponde, colpisce un palo e aiuta la squadra in ripiegamento.

INSIGNE 8:

Pronti-via e va subito in goal con una splendida serpentina, la rete lo galvanizza e gioca una partita fantastica dimostrando anche spirito di sacrificio. Con spirito di sacrificio, nel secondo tempo, arretra parecchio il suo raggio d’azione finendo a fare addirittura il terzino. Al 77′ esce esausto dal campo dopo una gara da vero trascinatore della squadra.

(dal 77′ RUIZ SV)

GATTUSO 6:

Propone un Napoli compatto e più equilibrato, ma dopo appena 19 minuti è costretto a rivedere i propri piani tattici. Dopo l’espulsione di Hysaj sceglie di escludere Lobotka per arretrare Callejon. Nel finale arretra troppo la squadra, scegliendo di non far entrare Lozano, optando prima per Elmas e poi per Fabian. Ma con equilibrio, tanto carattere ed un po’ di fortuna la squadra porta a casa la qualificazione.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube