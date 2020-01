Demme sa cosa fare. Ha pensiero tattico, ideale per mettere il Napoli in ritmo

Demme, che piacevole sorpres a

La crescita di Diego Demme è stata relativamente breve. Dopo un rapido apprendistato, durato appena pochi giorni, il tedesco ha preso pieno possesso della mediana partenopea, calandosi con naturalezza nel gioco posizionale di Gattuso. D’altronde, Ringhio ha imposto il dominio del possesso, come principio ispiratore per il suo Napoli. Ed in questo contesto, si è apprezzato nitidamente ieri sera, quanto l’ex capitano del Lipsia possa essere imprescindibile, per le velleità di rilanciarsi degli azzurri.

Con la Lazio, infatti, il suo senso del gioco, quando imposta da dietro, unito all’abilità nel leggere le diverse situazioni generate dalla partita, ha fatto la differenza. Specialmente quando s’è trattato di modulare il ritmo. Come nei momenti in cui la pressione dei biancazzurri era talmente intensa, da richiedere al Napoli di rallentare i battiti della contesa, con un giropalla in surplace, funzionale a recuperare lucidità e sicurezza nei propri mezzi.

Dove ha stupito, tuttavia, è stato nella capacità di rubare il tempo alla squadra di Inzaghi, sottraendole l’opportunità di riposizionarsi in maniera incisiva, ogni qual volta perdeva il possesso della sfera. In quelle circostanze, si sono palesate, in tutta la loro efficacia tattica, le abilità di Demme, non solo nel dialogare con i compagni sul corto. Ma pure la rifinitura contro la difesa schierata. Una versatilità che affonda le radici nelle sue ottime qualità tecniche, che gli consentono di scambiare nello stretto o cambiare gioco con la stessa sapienza.

Al Napoli mancava chi equilibrasse la mediana

Senza ombra di dubbio, il Napoli sembra aver finalmente trovato quel giocatore dinamico e di personalità, cui affidare la responsabilità della regia, che gli faceva difetto da almeno due anni. Un centrocampista abile sia nella copertura del campo, che nella distribuzione dei palloni. Perfetto per giocare in una squadra che, prima di verticalizzare, ama muovere tanto la palla, spostandola sul campo al fine di crearsi spazi utili da attaccare.

Apparentemente, un limite di Demme potrebbe essere la mancanza di fisicità (è alto 172 centimetri). Compensata, invero, da un timing perfetto, che gli permette di sporcare la giocata dell’avversario o intercettarne lo scarico. Oltre a favorirlo nello smarcarsi dalla pressione individuale.

La Lazio ha sofferto la regia di Demme

Quando ieri sera Gattuso si è visto costretto a rivisitare l’assetto tattico, a causa dell’espulsione di Hysaj, e ridisegnando il Napoli con un più pragmatico 4-4-1, Demme è salito in cattedra, dispensando in maniera professorale una regia accorta ed illuminata. Per necessità, gli azzurri hanno dovuto cambiare il piano gara pensato inizialmente. Obbligando il tecnico di Schiavonea a chiedere alla sua squadra un gioco più verticale e diretto.

Questa considerazione deve avere certamente influenzato anche la scelta di non togliere un attaccante. Inserendo Luperto per Lobotka. Con l’arretramento di Callejon e Insigne sulla linea dei centrocampisti. Ai quali è stato chiesto uno strenuo sacrificio, con continui movimenti ad allargarsi, per dare ampiezza e respiro allo scorrimento del pallone. In alternativa, venendo incontro e ricevere, giocando situazioni di scambio sul breve con Demme, per continuare ad avanzare con il possesso, nel modo più pulito possibile. Concedendo, nel contempo, fiducia a Zielinski, come mezz’ala, affiancata proprio al tedesco, per collaborare nella costruzione della manovra.

Un’idea tesa a stimolare la Lazio, sollecitata dalla regia di Demme ad alzarsi, proprio per cercare di pressare il metodista tedesco, sempre pronto a spostarsi per ricevere in sicurezza e favorire il giropalla, dividendosi con i compagni di una mediana completamente ridisegnata il tentativo di allargare e allungare le linee di pressione biancazzurre.

Ecco, quella con la Lazio è stata la partita in cui una squadra alle soglie di una irreversibile crisi di nervi, poteva implodere, accartocciandosi su sè stessa e sui dubbi che attanagliano questo gruppo da troppo tempo. Al contrario, invece, il Napoli s’è ritrovato (quasi…) d’incanto. E Demme ha fatto la sua parte. Facendosi conoscere e apprezzare da tifosi e addetti ai lavori. Specialmente, da tutti quei Soloni che avevano storto il naso al suo arrivo a Castelvolturno. Motivando il loro sussiego critico, con puerili giustificazioni. Come se la bontà di un acquisto fosse subordinata al numero dei video caricati su YouTube, piuttosto che dalle effettive necessità tecnico-tattiche.

Piano con gli accostamenti e le somiglianze

In definitiva, calcisticamente parlando, Napoli è una piazza un pò strana. Con la medesima velocità con cui venne celebrata la cessione di Jorginho, adesso esalta Demme, consacrandolo a demiurgo della rinascita partenopea.

A scanso di equivoci, sarebbe doveroso aggiungere che Demme può essere accostato a Jorginho solamente per la posizione che entrambi occupano in campo. Ovvero, davanti alla difesa, al centro di un mediana composta da tre centrocampisti. Il tedesco magari non sarà un fuoriclasse. Probabilmente, però, la notte di Coppa Italia, oltre alla qualificazione alle semifinali, ha portato in dote il naturale successore del pivote brasiliano. Forse defenestrato troppo in fretta, quando passò al Chelsea.

Francesco Infranca

