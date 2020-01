Napoli, niente panico. Ma adesso si fa davvero dura

Napoli, i numeri sono impietosi

Una partita piena di speranze disattese. Così potremmo riassumere l’ennesima sconfitta interna del Napoli, da quando Gattuso si è accomodato sulla panchina degli azzurri. Chiaramente, non è possibile riassumere la gestione tecnica di Ringhio solamente amplificando la frustrazione dettata dai numeri. Finora, in campionato, il suo Napoli ha rastrellato la miseria di 3 punti. Frutto di 1 sola vittoria, (in trasferta, con il Sassuolo). E ben 4 sconfitte (Parma, Inter, Lazio e Fiorentina), di cui tre al San Paolo.

Crisi calcistica e filosofica

Soltanto queste semplici statistiche basterebbero, da sole, per raccontare le proporzioni di una catastrofe. Tuttavia, l’aridità dei risultati è la testimonianza di una crisi profonda, strettamente connessa al modo di amministrare la società da parte di ADL. Tra mancanza di progettualità, errate scelte di mercato e limiti strutturali.

L’incapacità di rinnovarsi ideologicamente della proprietà, ha determinato lo scempio di quest’anno travagliato. Con una squadra pensata male e costruita peggio. Del resto, alla lunga, se le esigenze economico-finanziarie, prevalgono sempre ed in ogni caso sugli investimenti funzionali a soddisfare le necessità della squadra, il vantaggio competitivo accumulato nei confronti della concorrenza si assottiglia. Fino a scomparire del tutto.

Il Napoli, dunque, sconta il tramonto di una filosofia che ha portato sì un quinquennio ricco di soddisfazioni. Ma nessuna capacità di strutturarsi, per rimanere ai vertici, nel medio e lungo termine. Il fallimento appare, dunque, denso di messaggi trasversali, che travalicano il campo.

Ma, limitando l’analisi critica ad un piano meramente calcistico, è pur vero che la partita di ieri sera genera amarezza, ripensando a com’è maturata. Perchè un’altra prova inconsistente di una squadra calcisticamente spenta ed emotivamente immalinconita ha innanzitutto motivazioni tattiche.

Scelte discutibili mortificano i difensori del Napoli

La Viola ha evidenziato in maniera netta i profondi squilibri difensivi che sembrano ormai irrisolvibili, perdurando l’assenza dei lungodegenti Koulibaly e Maksimovic. Gattuso ci ha messo del suo, per aggiungere confusione ad un gruppo già privo di certezze. Ha iniziato la gara contro la Fiorentina scegliendo di adattare due giocatori su quattro. Hysaj nel suo naturale ruolo, a destra. Di Lorenzo spostato centrale, al fianco di Manolas. E Luperto in posizione di laterale sinistro.

E’ stata una vera sciagura. Chiesa ha letteralmente annichilito Luperto. A prescindere dalla notevole differenza di passo, che ha messo in perenne difficoltà il diretto avversario, il “figlio d’arte” è stato intelligente a rompere l’allineamento della difesa partenopea. Effettivamente, pur essendo devastante quando gli viene trasmessa palla nei mezzi spazi e attacca la profondità, contro il Napoli, Chiesa si è orientato a ricevere con i piedi sulla linea laterale. Costringendo Luperto ad alzarsi moltissimo, per andare a contrastarlo. E la linea difensiva degli azzurri, a scivolare molto, per adeguarsi all’uscita del suo terzino sinistro.

La scelta del Napoli s’è fatta largamente condizionare dall’atteggiamento tattico dei gigliati, che hanno orientato lo sviluppo situazionale della loro fase di possesso, con il contemporaneo inserimento di Castrovilli, alle spalle della difesa di casa, alta in pressione. La maggior parte dei problemi, in questa situazione di gioco, è derivata proprio dalla tardiva scalata all’indietro di Callejon, poco abile nel leggere tempestivamente il movimento del centrocampista viola, ed adattarsi efficacemente.

Meglio un giocatore di ruolo, oppure uno adattato?

Dopo lo svantaggio, Gattuso ha mischiato le carte, riportando Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. Affiancando Luperto a Manolas. Tutto più semplice e razionale. Tutti nei loro ruoli. I terzini che lavorano avendo come riferimento la linea laterale. I centrali che occupano il cono di luce della porta.

In definitiva, il Napoli ha pagato un conto salatissimo non solo agli errori individuali, in occasione delle due reti subite, ma anche la carenza di brillantezza palesata dal suo tecnico nelle scelte di formazione. Provocatoriamente, sarebbe lecito chiedere a Gattuso se, invece di schierare fuori ruolo almeno un paio di giocatori, costringendoli ad adattarsi in una posizione di campo poco congeniale per le loro caratteristiche tattiche e morfologiche, non sarebbe stato più utile chiamare in causa Tonelli.

Inspiegabile l’atteggiamento nei riguardi dell’ex empolese. Letteralmente dimenticato. Escluso dalle rotazioni, nonostante sia abile e arruolabile. Visto e considerato che nella mezz’ora finale s’è abbondantemente riscaldato, pronto eventualmente a subentrare. Un po’ tutti si domandano perché tenerlo in rosa, se poi non si chiama mai in causa. Nemmeno nei momenti in cui l’emergenza difensiva si acuisce, alle soglie della disperazione…

Francesco Infranca

