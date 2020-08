Napoli contro l’Aquila schiera Osimhen

Dopo il 10 al Castel di Sangro, il Napoli affronta L’Aquila per l’ultima sfida. Gattuso dovrebbe proporre un 4-2-3-1 visto che non c’è fabian (per problemi fisici) ed in campo ci sono quattro attaccanti puri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit; Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Elmas, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen