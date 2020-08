Napoli calcio:” Ufficiale tre rinnovi nel Napoli”

Comincia a sbloccarsi la situazione dei rinnovi in casa Napoli, con i primi annunci da parte del club di De Laurentiis riguardo ben tre contratti prolungati in via ufficiale. Come riportato, appunto, dal sito ufficiale della Ssc Napoli, sono stati rinnovati i contratti di Giovanni Di Lorenzo, Elif Elmas e Mario Rui fino al 2025. Notizia importante, che testimonia di fatto come questi tre giocatori – in un momento di rifondazione – rappresentino una colonna portante per la squadra di Gattuso.

Ecco il breve e conciso comunicato sul sito ufficiale: “Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025”.