Napoli calcio:” Ecco la nuova pelle del Napoli 2020-21″

Svelate sui social media della SSC Napoli e di Kappa le nuove maglie SSC Napoli Kombat Pro 2021.

Il centro R&D Kappa®, in collaborazione con la SSC Napoli, ha realizzato maglie dal design elegante e pulito. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort.

La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo.

Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.

Le Kombat Pro 2021 sono in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, è acquistabile presso gli Store ufficiali della SSC Napoli presenti a Castel Di Sangro.

Scarica la scheda tecnica – Home Kit

Scarica la scheda tecnica – Away Kit

Scarica la scheda tecnica – Third Kit