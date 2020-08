Napoli calcio:” E’ consentito solo un allenamento ai tifosi!

Sarà consentito l’accesso ai tifosi che vorranno seguire il Napoli a Castel di Sangro per assistere ad allenamenti ed amichevoli. Dal comunicato che ufficializza il programma diramato dalla SSC Napoli, spunta anche una novità nelle indicazioni per i supporters partenopei: “Per gli allenamenti, saranno disponibili solo 1.000 posti per ogni singolo evento e chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo per i due giorni successivi. La turnazione renderà possibile a più persone di accedere agli allenamenti”.