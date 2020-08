Napoli-Aquila; La pagella degli azzurri

Napoli-Aquila; Le pagelle degli azzurri

Ospina; 6 Idem Meret

Malcuit; 6,5 Dai suoi piedi il lancio lungo per Usain Osimhen. Buona partita

Manolas, 6 Niente danni

Rrahmani,6,5 Al suo attivo un colo di testa che va alto

Ghoulam; 6,5 Solo per il goal Bello stacco di testa

Elmas 6 Il compitino e niente più

Lobotka 6 ; Idem Elmas

Lozano, 6,5 Buona la prima per il messicano con goal ed assist.

Mertens 9 Fantastici i goal Due ciliegine sulla torta azzurra.

Insigne 8: Nel 4-2.3-1 dovrà svolgere anche ruoli di copertura ma lui ormai è pronto a tutto

Osimhen 10 ; Pronti via. Il suo allungo e scatto è impressionante Come è impressionante lo scatto con tiro quando segna 2.0. Non solo segna ma fa segnare. Sstasera perfetto.