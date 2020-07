Mundo deportivo: “E’ un Barcaos!”

La situazione in casa Barcellona continua ad essere un caos. A tre settimane dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli c’è ancora tanta incertezza attorno al futuro di Quique Setièn, tecnico dei blaugrana. Come riferisce il quotidiano Mundo Deportivo, i calciatori vogliono Patrick Kluivert come prossimo allenatore. L’ex attaccante olandese ha vestito la maglia dei catalani dal 1998 al 2004. Un carattere forte per poter risollevare il Barça