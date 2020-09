Mundo Deportivo:” E’ caccia al Leoncino!”

Messi resta un sogno per Inter e Juventus, considerando che il Manchester City sarebbe in prima fila per assicurarsi il colpo del secolo. Stando però al ‘Mundo Deportivo’, filtrerebbero le prime perplessità del sodalizio inglese nell’operazione Messi. I ‘Citizens’ non potrebbero permettersi di pagare il cartellino del sei volte Pallone d’Oro (che ha una clausola da 700 milioni) oltre al lauto ingaggio da quasi 50 milioni di euro netti all’anno. Il City darebbe infatti l’assalto decisivo a Messi soltanto se dovesse svincolarsi a parametro zero dal contratto con il Barça, in scadenza nel 2021. Il sodalizio di Manchester è sotto la lente d’ingrandimento del FFP dopo le ultime sentenze e si tirerebbe indietro se gli spagnoli dovessero chiedere un indennizzo pesante per la ‘Pulce’. Inoltre Guardiola, che nelle scorse ore ha lasciato Barcellona, viste le difficoltà riscontrate dal City avrebbe consigliato telefonicamente a Messi di restare in blaugrana e chiudere la carriera al ‘Camp Nou’.