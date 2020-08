Modugno:” Si sta lavorando per i tifosi!”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime da Castel di Sangro, riguardo la possibilità di vedere aumentare i tifosi presenti allo stadio per il triangolare degli azzurri contro Castel di Sangro e l’Aquila: “Anche oggi in mille sugli spalti, distanziati e con mascherine, grande rispetto del protocollo sanitario. C’è la speranza che possano aumentare, c’è il triangolare tra due giorni, le istituzioni stanno lavorando con il Napoli per aumentare il numero di tifosi presenti allo stadio”.