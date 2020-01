Modugno:” Napoli torna a sostenere il Napoli”

Modugno inviato di Sky dal San Paolo ci riporta le ultime sulle formazioni di Napoli-Lazio sfida importante di Coppa Italia :” La Champion League è affascinante con la sfida al Barcellona ma stasera c’è la Coppa Italia che risulta essere decisiva per il Napoli. La gente torna allo stadio. Infatti ritornano gli ultras non a caso in questa partita che vale doppio visto l’andamento del campionato. La coppa Italia come ponte per l’Europa. Giocheranno Hysaj, Manolas, Luperto e Mario Rui. A centrocampo ci teniamo il dubbio Fabian Ruiz – Lobotka poi giocheranno Demme e Zielinski. In attacco invece Lozano, Milik Ed insigne. La Lazio proverà a vincere e a rinverdire la sua tradizione benevola in coppa Italia. La formazione della Lazio sarà condizionata dal derby di domenica. In attacco giocheranno Caicedo ed Immobile. Il centravanti originario di Torre Annunziata è la bestia nera del Napoli