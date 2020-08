Modugno:” L’attesa è lunga ma vale la pena attendere!”

Modugno inviato di Sky Sport 24 dal Camp Nou di Barcellona riporta a meno di 2 ore ed 15 dalla sfida delle sfide le probabili formazioni di Barcellona e Napoli.

Il campo è una magnificenza si è mantenuto ben nonostante il caldo. Il Barca non ha tanto da scegliere Ci mancano Busquests e Vidal. Manca Dembelè e sono stati aggregati numerosi canterani. La squadra del Barcellona a centrocampo agiranno Sergi Roberto De Jong e Raktic. In attacco ci saranno Suarez, Glenzmam e lui il padrone di casa. Messi Per il Napoli invece bisogna attendere l’ufficialità della presenza d’Insigne. A centrocampo dovrebbero giocare Fabian Ruiz, iberico ed allievo di Setien a Siviglia sponda Betis, In attacco giocheranno Mertens e Callejon e poi si attende Insigne. L’attesa è lunga.